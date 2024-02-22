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16:29, 22 февраля 2024Забота о себе

Перечислены симптомы заражения живущим в шашлыке паразитом

Терапевт Чиркова: о заражении бычьим цепнем говорят слабость и головные боли

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

При недостаточной кулинарной обработке мяса в организм человека может попасть ленточный червь (бычий цепень), предупредила заведующая центром общественного здоровья города Химки терапевт Ольга Чиркова. Симптомы заражения паразитом, живущим, в частности, в шашлыке, она перечислила в беседе с News.ru.

По словам Чирковой, особенно рискуют заразиться любители строганины, вяленого мяса и шашлыков, нарезанных крупными кусками. «В организме человека паразит может жить годами, никак не проявляя свое присутствие. Четких специфических симптомов мало», — рассказала Чиркова. В число симптомов врач включила появление червей в кале, а также шевеление в области заднего прохода.

Другими симптомами инфицирования являются слабость, головные боли, нарушение сна, а также чувство переполнения кишечника. Также, добавила Чиркова, при заражении бычьим цепнем человек может испытывать боли в животе, страдать от отрыжки, не связанной с приемом пищи, запоров и поносов, проявлять повышенный аппетит при потере веса. У такого человека может ухудшиться состояние кожи, волос и ногтей, начаться аллергия и анемия. В редких случаях, предупредила терапевт, червь может вызвать холецистит, панкреатит, аппендицит и кишечную непроходимость.

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      Александра Лисица
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