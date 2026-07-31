Назван наиболее вероятный счет матча «Балтика» — «Динамо» (Москва)

Эксперты считают, что московское «Динамо» обыграет «Балтику» со счетом 1:0 в матче РПЛ

Назван наиболее вероятный счет матча 2-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Балтика» — «Динамо» (Москва). Об этом сообщает Betonmobile.

Эксперты считают, что московское «Динамо» обыграет «Балтику» со счетом 1:0. Поставить на этот исход можно с коэффициентом 7,20. Фаворитом игры считаются гости, поставить на их победу можно с котировкой 2,55. Успех «Балтики» оценивается коэффициентом 2,75, взять ничейный исход можно за 3,45.

Матч между «Балтикой» и «Динамо» пройдет в Калининграде 1 августа. Игра начнется в 20:45 по московскому времени.

Ранее стало известно, что россиянин выиграл пять миллионов рублей на матче 1-го тура РПЛ между «Факелом» и махачкалинским «Динамо». Клиент букмекерской конторы при счете 1:1 поставил два миллиона в лайве на тотал больше 2,5 гола. Коэффициент на событие составил 2,50. Матч завершился со счетом 2:1 в пользу махачкалинцев.