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01:00, 31 июля 2026 (обновлено: 01:09, 31 июля 2026)Бывший СССР

Украинская разведка забеспокоилась из-за изменения конструкции ракет «Бандероль»

ГУР Украины предупредило об изменении конструкции российских ракет «Бандероль»
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

В Главном управлении разведки (ГУР) Украины выразили беспокойство тем, что конструкции российских ракет «Бандероль» постоянно меняются в процессе производства. Такие данные приводит издание «Милитарный», ссылаясь на представителя украинского ведомства.

Военный разведчик заявил, что РФ завершила испытания новой легкой крылатой ракеты S8000 изапустила ее серийное производство. Однако ГУР смущает, что «Бандероли» продолжают модернизировать в ходе выпуска.

«Специалисты отмечают, что образцы ракеты 2026 существенно отличаются от изделий 2025, что указывает на продолжение ее модернизации уже после начала эксплуатации», — говорится в статье.

Киеву известны следующие характеристики ракеты: боевая часть массой около 150 килограммов, скорость до 600 километров в час, дальность полета до 400 километров. По словам собеседника издания, раньше «Бандероли» могли запускать только с БПЛА, а теперь пуски производятся и с наземных установок, и с вертолетов.

«Сейчас Россия начинает использовать "Бандероль" все больше и больше. Это создает для нас проблему, поскольку FPV-дроны-перехватчики против этой ракеты не работают», — признал представитель украинской разведки.

Ранее академик Российской инженерной академии Максим Кондратьев раскрыл характеристики новейшей ракеты «Бандероль». В частности, она имеет очень низкую радиолокационную заметность и может лететь на высоте нескольких десятков метров, что создает очень большие сложности для перехвата.

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