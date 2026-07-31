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01:32, 31 июля 2026 (обновлено: 01:37, 31 июля 2026)Россия

Мощный пожар охватил склад во Владивостоке

МЧС: Во Владивостоке горит склад на Днепровской улице, площадь пожара 1000 кв. метров
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Telegram-канал Amur Mash

Утром 31 июля мощный пожар охватил склад во Владивостоке на улице Днепровской. Как передает пресс-служба МЧС России по Приморскому краю, огонь разошелся на 1 000 квадратных метров.

Сообщение о возгорании поступило на телефон пожарно-спасательной службы в 07:16 по местному времени, уже через шесть минут на месте работали сотрудники МЧС.

Telegram-канал Amur Mash, поделился кадрами полыхающего здания. Черный густой дым виден в разных районах города.

Информации о пострадавших на данный момент не поступало. Что стало причиной возгорания — пока неизвестно.

Ранее сообщалось, что украинские беспилотники атаковали склад маркетплейса Wildberries в Пензенской области.

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