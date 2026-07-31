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02:42, 31 июля 2026Мир

МИД России допустил встречу Путина, Трампа и Си Цзиньпина

МИД России допустил встречу Путина, Трампа и Си Цзиньпина в Шэньчжэне
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: РИА Новости / РИА Новости

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, а также председателя КНР Си Цзиньпина на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Шэньчжэне возможна. Трехстороннюю встречу глав государств допустил посол МИД России по особым поручениям Марат Бердыев в беседе с «Известиями».

«Пока разговор о конкретных встречах вести преждевременно. Однако, на мой взгляд, такой тройственный контакт был бы весьма полезным. В практическом плане он вполне реализуем», — допустил Бердыев.

Ранее Бердыев отметил, что участие российского лидера в саммите АТЭС свидетельствует о том, какое значение Москва придает экономическим отношениям с партнерами в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Пекином в частности.

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