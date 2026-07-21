МИД анонсировал визит Путина в Китай

МИД: Путин возглавит делегацию России на саммите АТЭС в Китае

Президент России Владимир Путин возглавит российскую делегацию на предстоящем саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Китае. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Марат Бердыев, передает ТАСС.

«Саммит запланирован на 18-19 ноября в Шэньчжэне. Российскую делегацию возглавит президент Владимир Путин», — рассказал дипломат.

Бердыев отметил, что участие российского лидера в саммите АТЭС свидетельствует о том, какое значение Москва придает экономическим отношениям с партнерами в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Пекином в частности.

Предыдущий визит президента России в Китай состоялся 19-20 мая. В ходе переговоров Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин договорились сразу о десятках проектов — от энергетики и инфраструктуры до безвизовых поездок и сотрудничества СМИ. Отдельным итогом стала декларация о многополярном мире, в которой стороны выступили против давления на суверенные государства.