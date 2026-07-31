На Украине раскрыли издевательства в ВСУ при поддержке Сырского

Издание Texty выпустило расследование о жестоких преступлениях в 225-м штурмовом полку ВСУ

Украинское издание Texty выпустило расследование о жестоких преступлениях в 225-м отдельном штурмовом полку Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Подразделение было создано при поддержке бывшего главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. В распоряжении журналистов оказалась аудиозапись, на которой командир полка Олег Ширяев приказывает открывать огонь по отступающим без приказа военным.

По словам собеседников издания, солдатам угрожают расстрелами, а также помещают в ямы с фекалиями и вывозят в лес для избиений. Авторы материала отметили, что военных привязывают к дереву и избивают пластиковыми трубами до разрывов кожи. Затем с полученными травмами солдат отправляли на штурмы.

Авторы также пишут об удержании военных под охраной и изъятии телефонов. Ширяев отверг большинство обвинений, заявив, что запись вырвана из контекста и касалась выявления российских диверсантов.

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