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04:01, 31 июля 2026Интернет и СМИ

Женщина прочитала сообщение в телефоне мужа и решила развестись

Женщина решила развестись, прочитав в телефоне мужа сообщение от его бывшей
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Yarrrrrbright / Shutterstock / Fotodom

Пользовательница Reddit с ником Sea_Anteater8884 рассказала, что решила развестись с мужем, прочитав в его телефоне сообщение от бывшей пассии. Как выяснила «Лента.ру», с ней мужчина переписывался прямо во время романтического путешествия с супругой в Италию, куда пара отправилась по случаю годовщины свадьбы.

«Когда он дал мне свой телефон, чтобы я посмотрела наши билеты на поезд, я увидела пришедшее от нее: "Ты все еще должен мне Италию". Когда я его об этом спросила, он признался, что они много лет назад планировали приехать сюда вместе, и сказал, что эта поездка заставляет его думать о ней. Он присылает ей фотографии всех мест, где мы бываем, еще до того, как отправить их своей семье, рассказывает, какие рестораны ей понравятся, и шутит, что хотел бы приехать сюда с кем-нибудь, кто действительно умеет расслабляться», — пожаловалась женщина.

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После этого мужчина попросил свою жену «не раздувать из мухи слона» и отложить разговор до возвращения домой, чтобы не портить остаток отпуска. Та сделала вид, что согласилась, однако уже приняла решение после окончания отпуска подать на развод.

«Сейчас мы сидим друг напротив друга, едим морепродукты в Риме и делаем вид, что это все еще нормальные отношения. Я не разорвала их здесь и сейчас, потому что нам еще предстоит провести три ночи в одном номере отеля, у нас забронированы совместные билеты на самолет, и нам некуда пойти», — заключила автор.

Ранее стала известна история женщины, которая отправила одно сообщение мужу и разрушила 20-летний брак. По ее задумке, послание должен был получить не супруг, а любовник.

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