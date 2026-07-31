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04:36, 31 июля 2026 (обновлено: 04:42, 31 июля 2026)Россия

Губернатор прокомментировал удар БПЛА по складу в Волгограде

Бочаров: В результате атаки БПЛА загорелся склад в Волгограде
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Global Look Press

В результате атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Волгограде зафиксировано возгорание на складе. Об этом сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, его слова приводит Telegram-канал администрации российского региона.

«В результате попадания БПЛА в течение ночи были зафиксированы возгорания на промышленном предприятии топливно-энергетического комплекса на юге Волгограда, а также на складских помещениях в Дзержинском районе», — прокомментировал губернатор.

Бочаров отметил, что на месте происшествий работают оперативные службы. Также зафиксированы повреждения многоквартирного дома и частного домовладения. Пострадали пять человек, им оказывают медицинскую помощь.

Ранее сообщалось, что после удара по крупном складу Волгоград заволокло густым дымом.

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