Женщинам дали касающийся анального секса важный совет

Врач Муньос призвал женщин не рассматривать половой акт в качестве подарка партнеру

Колопроктолог Данило Муньос дал женщинам один важный совет, который касается анального секса. Его рекомендацию приводит издание Metropoles.

Муньос призвал женщин не рассматривать анальное отверстие в качестве подарка партнеру за те или иные заслуги. Дело в том, что согласие на этот вид секса только для демонстрации любви к мужчине не является по-настоящему свободным выбором, объяснил врач. «В анальном сексе первостепенное значение имеет не техническая сторона вопроса, а согласие», — подчеркнул он.

Доктор также порекомендовал женщина не соглашаться на этот вид близости из-за страха потерять партнера или его настойчивости. Кроме того, он посоветовал не пытаться использовать анальный секс как козырь в переговорах, чтобы избежать очередной ссоры.

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