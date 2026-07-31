Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
05:00, 31 июля 2026Забота о себе

Женщинам дали касающийся анального секса важный совет

Врач Муньос призвал женщин не рассматривать половой акт в качестве подарка партнеру
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: oneinchpunch / Shutterstock / Fotodom

Колопроктолог Данило Муньос дал женщинам один важный совет, который касается анального секса. Его рекомендацию приводит издание Metropoles.

Муньос призвал женщин не рассматривать анальное отверстие в качестве подарка партнеру за те или иные заслуги. Дело в том, что согласие на этот вид секса только для демонстрации любви к мужчине не является по-настоящему свободным выбором, объяснил врач. «В анальном сексе первостепенное значение имеет не техническая сторона вопроса, а согласие», — подчеркнул он.

Материалы по теме:
«Выбирайте между моногамией, полиаморией и свингерством» Как отношения с несколькими партнерами стали нормой в современном мире?
«Выбирайте между моногамией, полиаморией и свингерством»Как отношения с несколькими партнерами стали нормой в современном мире?
21 марта 2021
«Я хотела преподать урок олигарху» Как разводятся богатейшие люди планеты?
«Я хотела преподать урок олигарху»Как разводятся богатейшие люди планеты?
20 января 2022

Доктор также порекомендовал женщина не соглашаться на этот вид близости из-за страха потерять партнера или его настойчивости. Кроме того, он посоветовал не пытаться использовать анальный секс как козырь в переговорах, чтобы избежать очередной ссоры.

Ранее сексолог Джемма Найс рассказала, как правильно хранить презервативы в жару. Она призвала держать средства контрацепции в прохладном и сухом месте.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    «Грандиозный шаг». Трамп заявил о достижении соглашения о полном разоружении ХАМАС
    Эксклюзивную машину легенды НБА нашли на авторазборке после ДТП
    Женщинам дали касающийся анального секса важный совет
    Польский депутат возмутился реакцией властей после ЧП на границе с Украиной
    В России завершилось производство самого доступного автомобиля Tenet
    Стало известно о пострадавших при атаке БПЛА на Волгоград
    Обстановку после мощного взрыва в Волгограде сняли на видео
    Губернатор прокомментировал удар БПЛА по складу в Волгограде
    25-летняя дочь Ивана Урганта снялась топлес
    Apple призвала срочно обновить все iPhone
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok