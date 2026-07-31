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07:00, 31 июля 2026РоссияЭксклюзив

В Госдуме дали безработным россиянам один совет

Депутат Бессараб: Безработным россиянам лучше начинать поиск работы с центров занятости
Анастасия Бердникова
Анастасия Бердникова (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Безработным россиянам в первую очередь стоит обратиться в центр занятости, где сегодня предлагают более четырех тысяч специальностей и гарантируют трудоустройство после обучения, отметила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. В разговоре с «Лентой.ру» она объяснила, что это не просто биржа труда, а центр развития карьеры.

«Сегодня более четырех тысяч специальностей предлагается неработающим россиянам и тем, кто находится под угрозой увольнения. Как только работник получил предупреждение от работодателя о планируемом сокращении, уже можно обращаться в центр занятости. Ему предложат на выбор профессии, которые наиболее востребованы на рынке труда, и бесплатно обучат именно той специальности, на которую он рассчитывает», — пояснила депутат.

По ее словам, обучение охватывает сферы IT-технологий, бухгалтерского учета, творческих профессий и многих других направлений. Трудоустройство после такого обучения гарантировано, поскольку в процессе задействована и сторона работодателя, заинтересованная в подготовленном специалисте.

Бессараб отметила, что обратиться за переобучением могут и работающие россияне предпенсионного возраста — после 50-ти лет можно выбрать новую специальность заранее. Родители в отпуске по уходу за ребенком до трех лет также имеют право на бесплатное обучение и соцконтракт для открытия своего дела.

«Сегодня центры занятости — это фактически центры развития карьеры. До 70 процентов времени специалистов составляет беседа с кандидатом: выслушать, понять, чего он хочет, подсказать и помочь. Это не просто набор бумажных услуг, как раньше. Поэтому самое очевидное — это и есть самое оптимальное», — заключила Бессараб.

Исследования показывают, что в России самыми доходными творческими профессиями стали арт-директор, дизайнер интерьеров, шеф-повар и геймдизайнер.

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