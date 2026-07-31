Пожар уничтожил склад DNS во Владивостоке. Огонь охватил 5000 «квадратов». Что известно о ЧП?

Пожар уничтожил склад во Владивостоке, сгорело 5000 квадратных метров

Утром 31 июля во Владивостоке на улице Днепровской вспыхнул крупный пожар. По данным пресс-службы МЧС России по Приморскому краю, первоначальная площадь возгорания составила 1000 квадратных метров. Сигнал о ЧП поступил в 07:16 по местному времени, и уже через шесть минут на месте работали спасатели.

Кадры с места

ГУ МЧС России по Приморскому краю опубликовало видео полыхающего здания. Густой черный дым был виден из разных районов Владивостока, что свидетельствовало о масштабе происшествия.

Позже в МЧС уточнили, что огонь удалось локализовать, но площадь поражения достигла уже 5000 квадратных метров.

Реакция директора DNS

Совладелец и директор группы компаний DNS Дмитрий Алексеев подтвердил факт пожара и заявил, что жертв удалось избежать.

Горит наша часть [здания], да. <…> Насколько я знаю, нет пострадавших, вроде бы всех успели вывести. Это самая хорошая новость, а все остальное ерунда Дмитрий Алексеев Совладелец и директор DNS Group

Он также отметил, что оценивать ущерб пока преждевременно, но признал: склад очень большой и, скорее всего, выгорит полностью — «такое уже не тушится». Вероятно, помещения и хранившаяся там техника будут полностью уничтожены.

Экологическая угроза

В ходе пожара произошел выброс токсичных веществ. Местные власти обратились к жителям с рекомендацией не открывать окна и по возможности не выходить на улицу.

ГУ МЧС России по Приморскому краю также сообщило в своем канале на платформе «Макс», что тушение осложняется сильным ветром и отсутствием нормального давления в гидрантах — внутри склада хранилась бытовая электротехника.

Спасательные работы

Ведомство опубликовало видео, на котором видны клубы густого черного дыма и работа пожарных. Спасатели продолжают бороться с огнем, но из-за низкого давления воды в сети ее приходится подвозить.

В воздухе содержатся опасные вещества, поэтому жителям района по-прежнему советуют соблюдать меры предосторожности

Доставка задерживается

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Компания уже предупредила клиентов: доставка товаров по городу остановлена, а заказы зависли на неопределенный срок. По неофициальным данным, на складе по Днепровской улице сгорела бытовая техника на десятки миллионов рублей. Пожар локализован, но работы еще не завершены.

Ранее стало известно, что беспилотные летательные аппараты (БПЛА) в ночь на 31 июля атаковали Волгоград, город заволокло дымом.