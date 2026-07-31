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04:13, 31 июля 2026 (обновлено: 04:14, 31 июля 2026)Россия

Пожар уничтожил склад во Владивостоке

Mash: Пожар уничтожил склад во Владивостоке
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Alexey Belkin / News.ru / Global Look Press

Пожар уничтожил склад на улице Днепровской во Владивостоке. Об этом сообщил Telegram-канал Amur Mash.

Отмечается, что в ходе возгорания произошел выброс токсинов. Местным жителям рекомендовали не проветривать квартиры и не выходить на улицу.

В свою очередь ГУ МЧС России по Приморскому краю в своем канале в «Максе» сообщило о локализации пожара на площади пять тысяч квадратных метров.

«Тушение осложняется сильной ветровой нагрузкой и отсутствием нормативного давления в пожарных гидрантах — внутри склада бытовая электротехника», — сообщили в МЧС.

Ранее появилось видео пожара. Черный густой дым виден в разных районах города.

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