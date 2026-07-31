Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) атаковали Волгоград, город заволокло дымом. По информации Telegram-канала «Новости Волгограда - ВестиВЛГ», сильный запах гари чувствуется в разных районах города.
Местным жителям рекомендовали плотно закрыть окна и ограничить проветривание помещений.
Комментарий губернатора
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров подтвердил информацию об ударе по складу. Он сообщил, что также в областном центре были повреждены жилой дом, частное домовладение и промышленное предприятие топливно-энергетического комплекса.
Пятеро пострадавших госпитализированы, им оказывается вся необходимая медицинская помощь
Видео пожара
Обстановку после удара БПЛА в Волгограде сняли на видео. На кадрах видно, что небо заволокло черным густым дымом.
Комментарий МЧС
ГУ МЧС России по Волгоградской области ранее объявляло о ракетной опасности в регионе. Местным жителям рекомендовали отключить газ, воду, электричество и проследовать в ближайшее укрытие.
Возьмите с собой документы, питьевую воду, теплую одежду и необходимые лекарства. Избегайте открытой местности. Не подходите к окнам. Не пользуйтесь лифтом
В 2:31 по московскому времени ракетная опасность была отменена. На момент публикации ведомство не прокомментировало информацию о возгораниях.
Пожар уничтожил склад во Владивостоке
В ночь на пятницу, 31 июля, пожар произошел на складе на улице Днепровской во Владивостоке. По информации Telegram-канала Amur Mash, огонь уничтожил объект.
По информации регионального управления МЧС, пожар был локализован на площади пять тысяч квадратных метров. Причина произошедшего неизвестна.
Совладелец и директор DNS Group Дмитрий Алексеев заявил, что оценивать масштаб убытков пока рано. Он добавил, что принадлежащий компании склад большой и выгорит полностью, поскольку «такое уже не тушится».