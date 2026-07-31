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06:00, 31 июля 2026МирЭксклюзив

Названа причина отказа Нетаньяху встретиться с Зеленским

Востоковед Лукьянов: Нетаньяху мог отказать Зеленскому, так как не уважает его
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
СюжетСанкции против России:

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху мог отказать президенту Украины Владимиру Зеленскому во встрече, так как не уважает его и считает недальновидным политиком. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал научный сотрудник Института востоковедения РАН Григорий Лукьянов.

В частности, эксперт напомнил, что в прошлом году Украина обвиняла израильские компании в помощи России обходить санкции, в том числе против ее продовольственного экспорта. Востоковед подчеркнул, что такое поведение Киева привело к громкому скандалу и разбирательству, от которого пострадали многие из израильской элиты.

«Это не могло не сказаться на том, как лично Нетаньяху относится к Зеленскому. Вероятно, что опытный израильский политик воспринимает это как недальновидную, неуважительную позицию. А значит, он не считает украинского коллегу надежным партнером», — резюмировал исследователь.

Ранее Нетаньяху и Зеленский прибыли в США для участия в церемонии прощания с сенатором Линдси Грэмом (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Политики увиделись и недолго поговорили во время процессии, однако, по данным газеты Haaretz, израильский премьер отказал украинскому президенту в полноценной встрече. Издание приводит противоречивую информацию о том, по чьей вине переговоры не состоялись.

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