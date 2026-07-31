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06:31, 31 июля 2026Мир

Названа «холодная деталь» на фото Зеленского с Нетаньяху

Лукьянов: Фото Зеленского с Нетаньяху показывает, что у них был холодный разговор
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Chip Somodevilla / Getty Images

Фото на котором во время церемонии прощания с сенатором Линдси Грэмом (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) президент Украины Владимир Зеленский говорит с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху показывает, что у них был «холодный» разговор. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал научный сотрудник Института востоковедения РАН Григорий Лукьянов.

«Было видно, что это не самый приятный и не самый теплый разговор», — сказал исследователь.

По словам Лукьянова, напряжение между Киевом и Тель-Авивом вызвано конкуренцией за американскую военную помощь. Обе страны хотят получить комплектующие для средств противовоздушной обороны (ПВО) и боеприпасы: «Так как эти ресурсы конечны, им ничего обсуждать».

Ранее газета Haaretz сообщила, израильский премьер отказал украинскому президенту в личной встрече в США. Кроме того, газета The Wall Street Journal (WSJ) также указывала, что Нетаньяху получил холодный прием от американского лидера Дональда Трампа.

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