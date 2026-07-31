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07:09, 31 июля 2026 (обновлено: 07:14, 31 июля 2026)Россия

Власти Волгограда сделали заявление о последствиях атаки БПЛА на город

В Волгограде из-за массированной атаки БПЛА повреждены 8 многоквартирных домов
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Alexander Legky / Global Look Press

Остекление восьми многоквартирных домов оказалось повреждено из-за массированной атаки БПЛА в Тракторозаводском районе Волгограда. Пока оперативные службы работают на местах, для жителей оперативно открыли пункт временного размещения на территории одной из школ, сообщили власти города в Telegram-канале.

«Поданы автобусы большой вместимости для перевозки жильцов к ПВР. Для них в пунктах временного размещения организованы спальные места и горячее питание», — говорится в заявлении администрации.

Уточняется, что в Дзержинском районе продолжается ликвидация пожара, охватившего складские помещения. Муниципалитет направил на место дополнительные водовозки.

Ранее стало известно, что при атаке беспилотников на Волгоград пострадало пять человек. В Wildberries раскрыли последствия ударов по складу.

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