Власти Волгограда сделали заявление о последствиях атаки БПЛА на город

В Волгограде из-за массированной атаки БПЛА повреждены 8 многоквартирных домов

Остекление восьми многоквартирных домов оказалось повреждено из-за массированной атаки БПЛА в Тракторозаводском районе Волгограда. Пока оперативные службы работают на местах, для жителей оперативно открыли пункт временного размещения на территории одной из школ, сообщили власти города в Telegram-канале.

«Поданы автобусы большой вместимости для перевозки жильцов к ПВР. Для них в пунктах временного размещения организованы спальные места и горячее питание», — говорится в заявлении администрации.

Уточняется, что в Дзержинском районе продолжается ликвидация пожара, охватившего складские помещения. Муниципалитет направил на место дополнительные водовозки.

Ранее стало известно, что при атаке беспилотников на Волгоград пострадало пять человек. В Wildberries раскрыли последствия ударов по складу.