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07:46, 31 июля 2026Авто

Ушедший из России автогигант продлил остановку заводов из-за землетрясения

Kyodo: Toyota продлила до 5 августа остановку заводов на острове Кюсю из-за землетрясения
Вячеслав Агапов
СюжетЗемлетрясение в Японии:

Фото: Athit Perawongmetha / Reuters

Toyota Motor продлила до 5 августа остановку трех заводов на острове Кюсю, пострадавшем 28 июля от землетрясения магнитудой 7,1. Об этом сообщает информационное агентство Kyodo

Ушедший из России автогигант поставил на паузу работу заводов, которые производят автомобили бренда Lexus. Также не функционирует предприятие в префектуре Айти на острове Хонсю, который связан производственными цепочками с остановленными предприятиями на Кюсю.

Землетрясение случилось в районе префектуры Кумамото на острове Кюсю на юго-западе Японии 28 июля. Его магнитуда составила 7,1, было объявлено об угрозе цунами. В результате толчков были повреждены мосты и дороги, также рухнул один из крупных торговых центров.

В начале июня Toyota и Suzuki приостановили работу 18 заводов в стране из-за тайфуна «Чанми», который в начале месяца обрушился на южные регионы Японии. Основной удар стихии принял остров Окинава — из-за ураганного ветра лишились света 48 тысяч домов, а более 300 авиарейсов были отменены. Toyota остановила работу 13 предприятий по всей Японии, кроме площадки в префектуре Фукуока — решение о функционировании завода примут с учетом погодной обстановки.

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