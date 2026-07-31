Хлеб для похудения разработали в России

Российские ученые разработали хлеб, способствующий снижению веса

Хлеб для похудения разработали российские ученые. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу «ФИЦ питания и биотехнологии».

Хлебобулочное изделие состоит из таких ингредиентов, как: пшеничная цельнозерновая мука, гречневая мука из непропаренной гречневой крупы (зеленая), пшеничная клейковина, овсяные отруби с содержанием бета-глюканов, хлебопекарные сухие быстродействующие дрожжи, подсолнечное рафинированное дезодорированное масло, аскорбиновая кислота (Е300), солодовый экстракт ячменный, концентрат подсолнечного белка с содержанием белка не менее 80%, хлорогеновые кислоты, экстракт подсолнечника, соль и вода.

Такой состав хлеба, по словам специалистов, помогает корректировать нарушение углеводного и жирового обмена у людей с метаболическим синдромом.

Кандидат технических наук Юлия Фролова пояснила, что белки помогают улучшить клинико-метаболический контроль при сахарном диабете второго типа, а пищевые волокна способствуют улучшению показателей углеводного и липидного обмена.

Кроме того, фенольные кислоты обладают антиоксидантными и противовоспалительными свойствами.

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