В России объяснили призыв Токаева к заморозке конфликта на Украине

Политолог Юнеман: Токаев призвал к заморозке конфликта на Украине из-за атак ВСУ на КТК

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал российского лидера Владимира Путина к заморозке конфликта с Украиной из-за ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по объектам Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил кандидат политических наук Роман Юнеман.

«За последний месяц число атак украинских дронов выросло. И выбор целей не случаен — за неделю [до встречи] начали бить по объектам КТК, через который проходит в среднем 80 процентов казахстанской нефти и который фактически обеспечивает половину бюджета страны. Как на это может отреагировать Токаев? Ударить по украинцам? У него такого варианта нет. С Россией поссориться? Это ни к чему не приведет», — отметил он.

По словам эксперта, единственное, что может сделать президент Казахстана — призвать стороны к миру.

Токаев призвал к заморозке конфликта на Украине 25 июля на полях XXII Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана в Омске. Он предложил сторонам вернуться к договоренностям, достигнутым на переговорах в Стамбуле.