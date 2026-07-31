В Казахстане объяснили нежелание Токаева стать посредником между Россией и Украиной

Политолог Шибутов: У Казахстана отсутствуют рычаги давления на Россию и Украину

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отказывается стать посредником между Россией и Украиной из-за отсутствия рычагов давления на стороны конфликта. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил казахстанский политолог, заместитель директора общественного фонда «Международный институт социологии и политики» Марат Шибутов.

Он подчеркнул, что посредник должен не только организовать диалог, но и добиться исполнения договоренностей. По словам эксперта, таких возможностей у Казахстана нет, особенно в отношении Украины.

«Да и, как показывает практика, их ни у кого нет. Украина никого не слушает», — подчеркнул он.

25 июля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал российского лидера Владимира Путина к заморозке конфликта на Украине. Предложение остановить огонь и вернуться к стамбульским договоренностям он озвучил на полях XXII Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана в Омске.