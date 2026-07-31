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10:49, 31 июля 2026Россия

Оставшаяся без ноги российская зоозащитница вернулась к спасению медведей и потеряла руку

Оставшаяся без ноги зоозащитница из Уссурийска вернулась к медведям и потеряла руку
Майя Назарова
Майя Назарова (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: ОТВ-Прим | Общественное Телевидение Приморья / YouTube

Известная зоозащитница из Уссурийска Вера Блищ, оставшаяся без ноги и пальца из-за хищников, вернулась к спасению медведей и потеряла руку. Об этом стало известно Telegram-каналу Amur Mash.

По информации издания, россиянке откусил конечность гималайский медведь из зоокомплекса «Дора». Блищ доставили в реанимационное отделение больницы, сейчас она подключена к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Как утверждает Amur Mash, женщина на протяжении 30 лет работала с косолапыми. Сначала Блищ была дрессировщицей, затем начала помогать в спасении бурых и гималайских медведей. В 2015-м она вытаскивала косолапых из затопленного зверинца в Уссурийске. Благодаря ее деятельности был открыт новый зоопарк в городе.

В 2019-м медведица Манюня стала играть с Блищ во время кормления. В результате женщина лишилась ноги ниже колена. Сама россиянка тогда оправдывала хищницу и перекладывала всю вину на себя за произошедшее.

Ранее сообщалось, что в Тульской области медведь с зоофермы напал на женщину и ее малолетнюю дочь.

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