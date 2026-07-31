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11:39, 31 июля 2026 (обновлено: 11:48, 31 июля 2026)Забота о себе

Абитуриент заболел лейкемией и нашел в этом плюсы

Mirror: Британец Хант узнал о диагнозе «лейкемия», когда собирался поступать в университет
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Gorodenkoff / Shutterstock / Fotodom  

Британец Томас Хант рассказал, что смог найти плюсы в своем смертельно опасном заболевании — лейкемии, о котором узнал, когда собирался поступать в университет. Своей историей он поделился с изданием Mirror.

Хант рассказал, что его самочувствие ухудшилось в 2018 году. Он начал жаловаться на усталость, а затем заметил увеличение лимфатических узлов в подмышке и на шее. «Сначала мне прописали антибиотики, но через два дня я почувствовал себя еще хуже, поэтому меня снова осмотрели и взяли анализы крови. (...) Еще через два дня мне поставили диагноз "острый лейкоз"», — отметил британец.

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В течение трех следующих лет он прошел несколько курсов химиотерапии. Ему удалось выйти в ремиссию, окончить медицинский университет и стать врачом.

Сейчас британец считает, что опыт лечения от рака помогает ему в работе врачом. «Я чувствую, что у меня есть уникальный взгляд. Он виден в том, как я работаю с больными. Я знаю, как правильно общаться с пациентами, будь то какие-то объяснения по поводу диагноза или ситуации, когда нужно сообщить хорошие или плохие новости», — подчеркнул Хант.

Ранее 31-летняя жительница Великобритании Тиа Дойл едва не умерла от редкой смертельно опасной болезни, из-за которой впоследствии ее грудное молоко позеленело. Заболевание вызывало повторяющиеся приступы аллергии.

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