Названы самые полезные для мозга овощи

Диетолог Зенкер: В листовой зелени содержатся магний, фолиевая кислота и кальций

Диетологи Эйвери Зенкер и Йоханна Кац назвали самые полезные для мозга овощи. Своими рекомендациями они поделились с порталом Real Simple.

Самой полезной для мозга Зенкер назвала листовую зелень: капусту кале, шпинат, рукколу, мангольд, ромэн и другие виды салатов. По ее словам, эти овощи содержат множество полезных элементов: клетчатку, магний, фолиевую кислоту, железо, кальций, калий, витамин А, витамин В9 и витамин К.

Кац добавила, что для мозга также полезны ростки брокколи. По словам диетолога, в них содержится много сульфорафана — биологически активного соединения, которое борется с воспалением и помогает поддерживать в норме микробиом кишечника.

«Ростки брокколи являются самым мощным природным источником сульфорафана, что делает их уникально эффективным вариантом по сравнению со зрелой брокколи, хотя и то и другое по-своему полезно», — добавила Кац.

Ранее диетолог Антон Поляков раскрыл максимально допустимое количество сезонных овощей в день. По словам врача, в день можно съесть не более двух среднего размера помидоров и двух небольших огурцов.