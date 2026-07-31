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13:43, 31 июля 2026 (обновлено: 14:00, 31 июля 2026)Ценности

Названы знаменитости с самыми идеальными фигурами

Men's Health назвал 84-летнего актера Харрисона Форда звездой с самой идеальной фигурой
Мария Винар
Харрисон Форд

Харрисон Форд. Фото: Neil Mockford / GC Images / Getty Images

Редакторы австралийской версии мужского журнала Men's Health назвали знаменитостей с самыми идеальными фигурами старше 80 лет. Рейтинг опубликован на сайте издания.

Первое место журналисты отдали 84-летнему актеру Харрисону Форду, а второе — его 80-летнему коллеге Сильвестру Сталлоне. Третья позиция досталась звезде фильма «Охотники за привидениями» 80-летнему Эрни Хадсону.

Список замкнули 83-летний вокалист рок-группы The Rolling Stones Микки Джаггер и 84-летний музыкант Пол Маккартни.

В мае назвали самого стильного мужчину 2026 года. Тогда первое место в опросе британского транспортного перевозчика National Express, в котором приняли участие две тысячи человек, занял бывший полузащитник сборной Англии по футболу Дэвид Бекхэм.

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