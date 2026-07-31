Названы знаменитости с самыми идеальными фигурами

Men's Health назвал 84-летнего актера Харрисона Форда звездой с самой идеальной фигурой

Редакторы австралийской версии мужского журнала Men's Health назвали знаменитостей с самыми идеальными фигурами старше 80 лет. Рейтинг опубликован на сайте издания.

Первое место журналисты отдали 84-летнему актеру Харрисону Форду, а второе — его 80-летнему коллеге Сильвестру Сталлоне. Третья позиция досталась звезде фильма «Охотники за привидениями» 80-летнему Эрни Хадсону.

Список замкнули 83-летний вокалист рок-группы The Rolling Stones Микки Джаггер и 84-летний музыкант Пол Маккартни.

В мае назвали самого стильного мужчину 2026 года. Тогда первое место в опросе британского транспортного перевозчика National Express, в котором приняли участие две тысячи человек, занял бывший полузащитник сборной Англии по футболу Дэвид Бекхэм.