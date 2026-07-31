Сирийцы словами «мы страдаем» описали жизнь после свержения Асада

Жители Сирии заявили, что жизнь в стране остается тяжелой после свержения Асада

Жители Сирии поделились мнением о жизни в стране после свержения Башара Асада с поста президента в 2024 году. Об это они рассказали в интервью RTVI.

По словам режиссера и преподавателя из Дамаска Балькииса, тогда люди впервые за долго время почувствовали свободу. Некоторые отмечают, что даже СМИ стали работать прозрачнее и пропускать какую-то критику, чего не было раньше.

При этом сирийцы не отрицают, что жить в стране легче не стало. «Жизнь осталась прежней или даже стала хуже. Мы страдаем, у нас нет дома. Почему я все еще здесь, почему я не вернулся в свой родной город? Причина в том, что там теперь нет абсолютно никаких домов», — говорит Адван Бакри.

Люди желают Сирии стать развитой страной наподобие Германии или России, но на данный момент сирийцы все еще сталкиваются с преследованиями и расправами со стороны представителей новых властей.

«Попробуйте зайти в интернет: вы увидите, как люди, которые были в рядах ополчения или армии, становятся мишенью. Иногда им даже приказывают закрыть свои дома и предприятия», — сказал один из опрошенных, добавив, что еще в прошлом году было много человеческих жертв, информацию о которых замалчивают местные силовые структуры.

Ранее сообщалось, что незадолго до свержения Асад был «отстранен и одержим видеоиграми».