Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:08, 31 июля 2026 (обновлено: 15:23, 31 июля 2026)Мир

Фон дер Ляйен сделала жесткое заявление о миграционном кризисе в Испании

Фон дер Ляйен потребовала молниеносной высылки мигрантов из испанской Сеуты
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Jon Nazca / Reuters

Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен потребовала молниеносной высылки мигрантов из испанской Сеуты. С таким заявлением она выступила в соцсети Х.

«Высылка должна быть молниеносной, как это позволяют европейские правила», — подчеркнула фон дер Ляйен.

По словам главы ЕК, еврокомиссару по внутренним делам Магнусу Бруннеру и еврокомиссару по делам Средиземноморья и вопросам демографии Дубравке Шуйце было поручено разобраться с инцидентом.

Ранее в Европе задумались о восстановлении пограничного контроля между странами после прорыва мигрантов в испанский город Сеута.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    «Сестру забили кулаками». Члены тайской банды признались в расправе над двумя россиянами. На месте захоронения нашли еще три тела
    Дибров позвонил бывшей жене и обратился к ней с просьбой
    Мать пропавших в Таиланде россиян высказалась по поводу их смерти
    Зеленский прокомментировал удары по морским портам Украины
    Мальчик заарканил тонущего мужчину и вытащил его из воды
    Захарова оценила массовый прорыв мигрантов в испанский город Сеута
    Раскрыт мотив расправившихся с россиянами в Таиланде преступников
    Москвичам посоветовали не пить кое-откуда
    СК отреагировал на атаку ВСУ на пассажирский автобус в российском регионе
    Накрытое простыней тело после избиения росгвардейцами попало на видео
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok