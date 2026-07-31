Фон дер Ляйен сделала жесткое заявление о миграционном кризисе в Испании

Фон дер Ляйен потребовала молниеносной высылки мигрантов из испанской Сеуты

Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен потребовала молниеносной высылки мигрантов из испанской Сеуты. С таким заявлением она выступила в соцсети Х.

«Высылка должна быть молниеносной, как это позволяют европейские правила», — подчеркнула фон дер Ляйен.

По словам главы ЕК, еврокомиссару по внутренним делам Магнусу Бруннеру и еврокомиссару по делам Средиземноморья и вопросам демографии Дубравке Шуйце было поручено разобраться с инцидентом.

Ранее в Европе задумались о восстановлении пограничного контроля между странами после прорыва мигрантов в испанский город Сеута.