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14:30, 31 июля 2026 (обновлено: 14:35, 31 июля 2026)Путешествия

В Европе задумались о восстановлении пограничного контроля между странами

В Италии задумались о восстановлении пограничного контроля
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Stringer / Reuters

В Европе задумались о восстановлении пограничного контроля между странами после прорыва мигрантов в испанский город Сеута. О готовности Италии к этим мерам написала на странице в социальной сети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) премьер-министр Италии Джорджа Мелони.

Она отметила, что кадры из Сеуты шокируют и демонстрируют, какую опасность несет неконтролируемая миграция для Европы. По ее словам, Италия не собирается бездействовать.

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«Мы уже созываем соответствующие органы. После обсуждения мы будем готовы вмешаться, в том числе с помощью чрезвычайных мер, для защиты наших границ и обеспечения безопасности наших граждан. Например, с помощью приостановки действия шенгенской зоны с Испанией», — говорится в сообщении итальянского премьер-министра. После ее заявления, пишет газета Corriere della Sera, посла Италии в Мадриде вызвали в испанский МИД.

3а последние сутки около 49 тысяч мигрантов из Марокко незаконно прорвались в автономный испанский город Сеута, куда добирались вплавь. Испанское правительство мобилизовало войска, дислоцированные в эксклаве, для помощи Гражданской гвардии, которая оказалась перегружена работой.

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