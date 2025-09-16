Путешествия
15:20, 16 сентября 2025Путешествия

Пять стран ЕС отказались ограничить выдачу шенгенских виз россиянам. Что об этом известно?

Сразу пять стран ЕС выступили против ограничения выдачи шенгенских виз россиянам
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Petros Giannakouris / AP

Сразу пять стран — членов Европейского союза (ЕС) выступили против ограничения выдачи шенгенских виз россиянам. По данным портала Pronews, на защиту российских туристов встали Греция, Италия, Испания, Франция и Венгрия.

[Греция] отказалась вводить ограничения на получение виз для граждан России, поскольку это имело бы катастрофические последствия для туризма

из материала Pronews

В статье отмечается, что Греция впервые с начала российской специальной военной операции (СВО) заблокировала неблагоприятное для РФ решение Евросоюза. Как пишут авторы материала, жители РФ по-прежнему активно приезжают в страну, в особенности на Ионические острова. А лишение их этой возможности негативно скажется на туризме в регионах.

Фото: Niyazz / Shutterstock / Fotodom

Туристические страны боятся потерять прибыль

По данным Pronews, в Греции российские туристы в среднем тратят 1300 евро в день, тогда как среднестатистический турист — 567. Кроме того, в стране переживают об уничтожении русской общины, участникам которой перестанут выдавать долгосрочные визы.

Также авторы статьи отмечают, что РФ применила бы аналогичные меры в отношении греков, что, в свою очередь, приведет к еще большему резкому падению экспорта.

Примечательно, что Кипр, где живут десятки тысяч человек с паспортом РФ, не стал наряду с Грецией и Францией накладывать вето на данное предложение

Поводом для ужесточения визовой политики назван рекордный приток россиян в ЕС

О возможном вводе визовых ограничений накануне писало издание Euractiv. Такие меры прорабатывались при составлении 19-го пакета антироссийских санкций.

Фото: Nacho Doce / Reuters

Однако в материале отмечалось, что, в то время как Польша, страны Балтии и Финляндия фактически прекратили выдачу виз гражданам РФ, такие страны как Италия, Испания и Греция продолжают принимать российских туристов.

После начала СВО выдавать россиянам туристические визы отказались Бельгия, Дания, Нидерланды, Норвегия, Финляндия, Польша, Чехия, Латвия, Литва, Эстония и другие страны ЕС. Продолжают выдавать визы Австрия, Германия, Швейцария, указанные ранее пять стран, выступившие против ограничений, и некоторые другие

При этом, как указано в статье, поводом для ужесточения политики стал рекордный приток российских туристов в Евросоюз. Как сообщили в Еврокомиссии, только в прошлом году было выдано более 500 тысяч шенгенских виз.

