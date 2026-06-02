Российский город затопило после ливней

Казань затопило и сковало 9-балльными пробками после ливней

Казань затопило ливневыми водами. О последствиях сильных дождей в городе рассказывает портал «116.ru».

Ливни, обрушившиеся на Казань дважды за день, застали город врасплох. Затопило тротуары, дороги превратились в полноводные реки — колеса машин утопли в воде наполовину. Потоки воды хлынули не только в спальных районах, но также по проспекту Победы и в окрестностях Ветеринарной академии. На фоне ненастья город сковало девятибалльными пробками, сообщается и о крупных авариях.

Ранее ливни накрыли курорты Краснодарского края. Из берегов вышла река Тешебс, в селе Архипо-Осиповка объявили локальный режим ЧС. В Джубге из-за сильных осадков обрушилась набережная, а в бухте Инал после ливня с ураганным ветром были повреждены торговые павильоны.

В Ингушетии после сильных ливней в конце мая затопило больше 60 домов и дачных участков. Сильнее всего стихия ударила по городу Карабулак на левом берегу реки Сунжи, где уровень воды за время обильных дождей поднялся более чем на три метра.