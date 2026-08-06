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03:40, 6 августа 2026 (обновлено: 03:41, 6 августа 2026)Мир

Трамп потребовал от Пентагона объяснений по одному вопросу

WP: Трамп потребовал от главы Пентагона Хегсета объяснений из-за истощения военных запасов
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Президент США Дональд Трамп выразил недовольство министру обороны Питу Хегсету в связи с дефицитом боеприпасов, который, по данным осведомленных источников, угрожает ограничить военные действия Вашингтона против Ирана. Об этом пишет The Washington Post (WP).

Как сообщает газета, конфликт произошел на прошлой неделе в Кэмп-Дэвиде, где Трамп в жесткой форме потребовал объяснений, считая, что его ввели в заблуждение относительно реального положения дел.

По информации издания, американский лидер был уверен, что проблема с нехваткой вооружений уже решена, однако столкнулся с данными о серьезном недостатке дальнобойных управляемых ракет и систем противовоздушной обороны (ПВО). Именно этот дефицит, по словам источников, стал одной из ключевых причин, по которым Трамп в последнее время воздержался от новых масштабных ударов по территории Ирана.

Ранее стало известно, что ежемесячный выпуск баллистических ракет в России значительно превышает совокупное производство американских противоракет для систем Patriot.

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