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01:56, 6 августа 2026 (обновлено: 01:57, 6 августа 2026)Наука и техника

Российские ракетные заводы обогнали производителей Patriot

NYT: Россия выпускает в месяц больше ракет, чем производители Patriot
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Ежемесячный выпуск баллистических ракет в России значительно превышает совокупное производство американских противоракет для систем Patriot. Об этом пишет The New York Times (NYT).

Как отмечается в статье, ссылающейся на оценки украинских разведывательных служб, объем российского ракетного производства достиг 120 единиц в месяц, что является серьезным вызовом для оборонных возможностей Украины и ее союзников.

Авторы материала признают, что Украина не способна соперничать с Россией в масштабах оборонного производства, что создает устойчивое преимущество для российской стороны, позволяя наращивать интенсивность ударов и истощать украинские ресурсы противовоздушной обороны.

По данным издания, российские войска ежемесячно обновляют рекорды по количеству воздушных атак, используя бреши в украинской противовоздушной обороне, которая испытывает острый дефицит средств перехвата.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский пожаловался, что США сократили поставки ракет для систем ПВО Patriot, чтобы сделать Киев более сговорчивым. До этого сообщалось, что во время встречи в Белом доме 28 июля американский лидер Дональд Трамп отказал Зеленскому в поставках ракет-перехватчиков для Patriot.

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