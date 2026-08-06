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02:41, 6 августа 2026 (обновлено: 02:46, 6 августа 2026)Мир

В Германии высказались об инциденте с беспилотником в аэропорту

Глава МВД ФРГ Добриндт назвал случай с БПЛА в аэропорту Лейпцига сценарием гибридной атаки
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Министр внутренних дел Германии Александер Добриндт прокомментировал инцидент с беспилотником, обнаруженным в аэропорту Лейпциг/Галле. Его слова приводит ТАСС.

Добриндт высказался об инциденте с беспилотником и подчеркнул, что эта ситуация напрямую связана с безопасностью. «Моя оценка такова: здесь мы имеем дело со сценарием гибридной атаки», — отметил он.

Глава МВД ФРГ напомнил, что дрон был оснащен взрывчаткой, что министр назвал «принципиально новым уровнем угрозы».

Ранее сообщалось, что беспилотник со взрывателем парализовал работу аэропорта Лейпциг/Галле. Утверждалось, что его нашли вблизи украинского самолета типа «Антонов». Известно, что дрон удалось перехватить работнику воздушной гавани.

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