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13:18, 5 августа 2026 (обновлено: 13:49, 5 августа 2026)Путешествия

Беспилотник со взрывателем парализовал работу аэропорта Европы

Найденный на земле беспилотник со взрывателем парализовал работу немецкого аэропорта
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Maja Hitij / Getty Images

Беспилотник со взрывателем, найденный на земле, парализовал работу аэропорта Европы. Об этом пишет газета Bild.

Неизвестный объект в небе, а также неопознанный предмет на одной из взлетно-посадочных полос были обнаружены в ночь на 5 августа в немецкой воздушной гавани Лейпциг/Галле. Работа аэропорта была ограничена.

«На земле был обнаружен беспилотник. По информации Bild, к нему был прикреплен пакет со взрывателем. Следователи классифицировали его как возможное взрывное устройство», — говорится в материале. Издание утверждает, что беспилотник нашли вблизи украинского самолета типа «Антонов». Полиция обеспечила безопасность авиасудна.

Ранее самолет авиакомпании JetBlue столкнулся с беспилотным летательным аппаратом в небе над Нью-Йорком. Это произошло при заходе лайнера на посадку.

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