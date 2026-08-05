Беспилотник со взрывателем парализовал работу аэропорта Европы

Найденный на земле беспилотник со взрывателем парализовал работу немецкого аэропорта

Беспилотник со взрывателем, найденный на земле, парализовал работу аэропорта Европы. Об этом пишет газета Bild.

Неизвестный объект в небе, а также неопознанный предмет на одной из взлетно-посадочных полос были обнаружены в ночь на 5 августа в немецкой воздушной гавани Лейпциг/Галле. Работа аэропорта была ограничена.

«На земле был обнаружен беспилотник. По информации Bild, к нему был прикреплен пакет со взрывателем. Следователи классифицировали его как возможное взрывное устройство», — говорится в материале. Издание утверждает, что беспилотник нашли вблизи украинского самолета типа «Антонов». Полиция обеспечила безопасность авиасудна.

Ранее самолет авиакомпании JetBlue столкнулся с беспилотным летательным аппаратом в небе над Нью-Йорком. Это произошло при заходе лайнера на посадку.