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15:40, 5 августа 2026 (обновлено: 15:47, 5 августа 2026)Экономика

Мировые цены на нефть перешли к росту

Биржевая стоимость Brent подобралась к 81 доллару за баррель
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Eli Hartman / Reuters

В ходе торгов в среду, 5 августа, биржевая стоимость эталонной североморской марки нефти Brent вплотную подобралась к отметке 81 доллар за баррель. О переходе сырьевых котировок к росту после нескольких дней устойчивого падения свидетельствуют данные Investing.

На пике стоимость Brent достигала 80,94 доллара за баррель. К 15:30 по московскому времени котировки откатились в районе 80,47 доллара. Несмотря на это, прирост к уровню закрытия предыдущей торговой сессии к тому моменту составил 1,4 процента, или около 1,1 доллара.

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Эксперты связывают переход нефти к удорожанию в первую очередь с нападениями радикального йеменского движения «Ансар Алла» (хуситов) на танкеры компаний из Саудовской Аравии в Красном море. Во второй половине июля хуситы приступили к блокаде саудовских портов, а в дальнейшем нанесли удары по объектам крупнейшей в мире нефтяной компании — Saudi Aramco.

Очередная эскалация на Ближнем Востоке усилила опасения участников глобального энергорынка по поводу возможного дефицита сырьевого предложения. Нарушенное судоходство в Ормузском проливе вкупе с проблемами экипажей танкеров при прохождении через акваторию Красного моря могут привести к заметному снижению отгрузок нефти из стран Персидского залива. В совокупности эти факторы будут оказывать давление на сырьевые котировки в обозримом будущем, предупредил аналитик UBS Джованни Стауново.

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