Рост цен на товары, скачок нефти и золота. Как атака США и Израиля на Иран отразится на миллиардах людей по всей планете?

«Лента.ру»: Ситуация на Ближнем Востоке может навредить мировой экономике

Начавшаяся в конце февраля совместная военная операция США и Израиля в Иране взвинтила градус напряженности на Ближнем Востоке. Массированные ракетные удары уже привели к жертвам не только среди правящей элиты, но и мирного населения. Реакция властей Ирана последовала незамедлительно. Вскоре после начала «Эпической ярости» США руководство ближневосточной страны перекрыло важнейший логистический канал — Ормузский пролив, что стало шоком для глобального энергетического рынка. Вслед за скачком цен на нефть последовало не менее стремительное удорожание золота и других важных металлов. Полноценная война в регионе, предупреждают эксперты, может нанести ощутимый вред для мировой экономики, которая и без того еще не до конца оправилась от последствий пандемии и повышенных пошлин США.

«Эпическая ярость» США в Иране разогнала цены на нефть

На фоне военной операции США и Израиля в Иране, получившей название «Эпическая ярость», мировые цены на нефть ожидаемо перешли к стремительному росту. В ходе торгов в понедельник, 2 марта, котировки эталонной североморской марки сырья Brent в моменте подскочили до максимальных с января прошлого года 81,5 доллара за баррель. В дальнейшем цены скорректировались примерно до 77,5 доллара, однако и этот уровень все равно оказался гораздо выше, чем до эскалации на Ближнем Востоке.

Ликвидация американскими и израильскими военными значительной части высшего руководства Исламской Республики, включая ее бессменного на протяжении почти 40 лет духовного лидера аятоллу Али Хаменеи, незамедлительно повлекла за собой ответные меры со стороны Ирана. Власти страны перекрыли ключевой логистический канал всего региона — Ормузский пролив, через который до недавнего времени проходила треть глобальной торговли нефтью. Радикальное решение Тегерана стало шоком для участников глобального энергетического рынка.

Фото: Nicolas Economou / Reuters

Закрытие одного из важнейших каналом доставки сырья может в значительной степени ограничить мировое предложение сырья. Нынешний уровень стоимости Brent — далеко не предел, отмечают эксперты. В случае перерастания конфликта между Ираном и США в полноценную войну с участием большинства стран ближневосточного региона и ее затягивания сырьевые котировки в обозримом будущем смогут пробить психологическую отметку в 100 долларов за баррель. В наихудшем раскладе, предупредили аналитики, нефть может подорожать до 150 долларов. В МИДе Ирака, в свою очередь, не исключили разгона цен на Brent до 200-300 долларов.

Золото резко подорожало вслед за нефтью из-за эскалации на Ближнем Востоке

Вслед за стремительным скачком цен на нефть резко подорожали и ключевые драгоценные металлы. Котировки золота в ходе торгов на американской бирже Comex в понедельник, 2 марта, росли более чем на 3 процента и в моменте достигали отметки в 5425 долларов за тройскую унцию. Схожую динамику демонстрировало и серебро, стоимость которого увеличилась примерно до 96,25 доллара (плюс 3,17 процента).

до 5800 долларов может подорожать золото после начала совместной военной операции США и Израиля в Иране

На фоне эскалации на Ближнем Востоке эксперты ожидают сохранение тренда удорожания важнейших драгметаллов. В случае перерастания конфликта между США/Израилем и Ираном в полноценную региональную войну котировки золота в обозримом будущем могут достичь 5,8 тысячи долларов за тройскую унцию, спрогнозировал аналитик Natixis Бернард Дахна. При этом большая часть стремительного роста цен, согласно его оценке, произойдет в первые несколько недель военной операции США в регионе.

Кадр: Video Obtained By Reuters

В условиях общей экономической неопределенности спрос на золото и серебро традиционно растет, пояснил эксперт. В кризисные времена роль «активов-убежищ» усиливается, что на фоне ограниченного предложения подталкивает котировки вверх. Однако из-за большой волатильности рост цен на драгметаллы неизбежно будет сопровождаться периодами спада. «Рост сведется на нет, как только конфликт стабилизируется. Это может занять всего несколько дней или недель», — констатировал Дахна. Впрочем, с учетом других эпицентров геополитической напряженности, полагают аналитики.

Перекрытие Ормузского пролива может ударить по поставкам сжиженного природного газа

Закрытие ключевого на Ближнем Востоке логистического канала может в значительной степени затруднить морские перевозки не только нефти, но и сжиженного природного газа (СПГ), предупредил аналитик консалтингового агентства Wood Mackenzie Том Марзек-Мансер. Ведущие игроки в лице Катара и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), пояснил он, в значительной степени зависят от Ормузского пролива. Через него перевозится порядка пятой части глобальных объемов СПГ в азиатские и европейские страны. Ответная мера Ирана, ожидает эксперт, приведет к росту биржевых цен на газ в Европе как минимум на 25 процентов в начале марта.

до 20 процентов глобальных поставок сжиженного природного газа могут оказаться под угрозой срыва из-за войны на Ближнем Востоке

Опасения аналитика в итоге подтвердились. В начале торгов в понедельник, 2 марта, стоимость апрельских фьючерсов на природный газ на хабе TTF в Нидерландах в моменте росла на 24,69 процента и вплотную приближалась к 500 долларам за тысячу кубометров. На пике топливные котировки достигали порядка 491 доллара. Аналитики крупнейшей в Нидерландах банковской группы ING полагают, что мощностей США не хватит, чтобы компенсировать просадку экспорта СПГ из Персидского залива. Все это в итоге может привести к усилению конкуренции европейских импортеров с азиатскими в борьбе за доступные на рынке партии.

Война на Ближнем Востоке может ударить по морской логистике

Ближний Восток продолжает лихорадить на протяжении последних нескольких лет. В конце 2024 года регион столкнулся с массированными ракетными обстрелами со стороны хуситов. Регулярные атаки на морские суда тогда привели к значительным логистическим перебоям. На фоне участившихся нападений радикалов владельцы танкеров и судов стали обходить стороной акваторию Красного моря и перенаправлять грузы по более длинным маршрутам в обход Африканского континента. Все это в конечном счете привело к затягиванию и удорожанию морских перевозок, и, как следствие, — к росту цен на ряд товаров.

до 100-150 долларов за баррель может подорожать нефть Brent из-за перекрытия Ормузского пролива

Закрытие в начале весны 2026 года Ормузского пролива также может стать серьезной угрозой для отрасли морских грузоперевозок. Еще до старта военной операции США и Израиля в Иране стоимость фрахта сверхкрупного нефтетанкера с Ближнего Востока в Китай практически утроилась и в разгаре последней декады февраля достигла отметки в 151 тысячу долларов в сутки. После начала войны в регионе цены на бронирование морских судов могут подскочить еще в большей степени на фоне рисков ракетных ударов. С учетом этого доступность танкеров в регионе может упасть по примеру кризиса двухлетней давности.

Многое будет зависеть от сроков завершения очередного конфликта на Ближнем Востоке. Его затягивание на недели или месяцы, предупреждают эксперты, чревато разгоном глобальной инфляции и усилением перебоев с поставками товаров массового потребления. Реализация подобного сценария способна поставить под угрозу восстановление мировой экономики, которая и без того еще не до конца оправилась от негативных последствий пандемии коронавируса и торговой войны, развязанной президентом США Дональдом Трампом. При наихудшем раскладе (в случае перерастания конфликта между США и Ираном в полномасштабную региональную войну) глобальный ВВП может столкнуться с рецессией. Подобного рода прогнозы эксперты озвучивали еще во время войны Израиля с радикальной группировкой ХАМАС. Нынешнее же противостояние в регионе с учетом масштабов может оказаться для мировой экономики еще более серьезным потрясением.