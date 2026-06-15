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10:03, 15 июня 2026Спорт

Топурия потерпел первое поражение в карьере на турнире UFC в Белом доме

Топурия проиграл Гейджи в финале турнира UFC в Белом доме, посвященном 80-летию Трампа
Владислав Уткин
Владислав Уткин

Фото: Chris Graythen / Getty Images

Представляющий Испанию боец Илия Топурия потерпел первое поражение в карьере на турнире UFC в Белом доме. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Топурия проиграл американскому спортсмену Джастину Гейджи в финале турнира UFC White House — Freedom 250, который прошел в Вашингтоне и был посвящен 80-летию президента США Дональда Трампа. Поединок завершился после четвертого раунда, так как Топурия, получивший серьезный урон, отказался выходить на последнюю пятиминутку.

Таким образом, Гейджи одержал 11-ю победу в UFC. Он забрал полноценный чемпионский пояс в легком весе, которым ранее владел Топурия.

Ранее поединок представляющего ОАЭ чеченского бойца ММА Хамзата Чимаева против Диллона Дэнниса завершился массовой дракой команд обоих спортсменов. По окончании боя между ними произошла словесная перепалка, в ходе которой Чимаев пнул лежащего на полу Дэнниса ногой. Это случилось на турнире по вольной борьбе Real American Fighting 10 (RAF10) в Сент-Луисе, США. Победу в поединке одержал Чимаев.

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