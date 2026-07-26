Удары США по Ирану в Ормузском проливе достигли предела эффективности

Axios: Глава CENTCOM Купер заявил о достигнутом пределе ударов США по Ирану

Глава Центрального командования вооруженных сил США (CENTCOM), адмирал Брэд Купер рекомендовал прекратить бомбардировки в районе Ормузского пролива, поскольку они достигли предела своей эффективности. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на источники.

Как рассказали собеседники издания, до четверга президент США Дональд Трамп склонялся к возвращению к полномасштабной военной операции в регионе. Однако рекомендация Купера и других советников повлияла на решение главы Белого дома приостановить удары по Исламской Республике в пятницу.

Ранее портал Axios сообщил, что Трамп приказал приостановить удары по Ирану, спустя почти две недели непрерывных атак, поскольку в Тегеран прибыла оманская делегация, ведущая переговоры об открытии Ормузского пролива. Однако пока неясно, был ли приказ разовым или прекращение огня продолжится. В свою очередь газета New York Post со ссылкой на источники писала, что США рассматривают возможность проведения операции на ядерных объектах Ирана, в которой будут задействованы тысячи американских военных.