В МИД сообщили о тяжком военном преступлении ВСУ

Мирошник назвал атаку ВСУ на машину скорой в Горловке тяжким военным преступлением

Нанесение ударов Вооруженными силами Украины (ВСУ) по машине скорой помощи и медицинскому персоналу в Горловке является тяжким военным преступлением. Об этом в Telegram-канале сообщил посол по особым поручениям Министерства иностранных дел (МИД) России Родион Мирошник.

«Украинские террористы нанесли целенаправленный удар дроном по автомобилю скорой помощи в центре Горловки. Ранены три сотрудника скорой и один мирный житель», — написал он.

Дипломат указал, что город целый день находился под обстрелами и налетами беспилотников ВСУ, в результате атак не выжили четыре мирных жителя.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что атака ВСУ на туристические базы в Запорожской области является методом террористов.