Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
23:00, 26 июля 2026 (обновлено: 23:05, 26 июля 2026)Бывший СССР

В МИД сообщили о тяжком военном преступлении ВСУ

Мирошник назвал атаку ВСУ на машину скорой в Горловке тяжким военным преступлением
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress

Нанесение ударов Вооруженными силами Украины (ВСУ) по машине скорой помощи и медицинскому персоналу в Горловке является тяжким военным преступлением. Об этом в Telegram-канале сообщил посол по особым поручениям Министерства иностранных дел (МИД) России Родион Мирошник.

«Украинские террористы нанесли целенаправленный удар дроном по автомобилю скорой помощи в центре Горловки. Ранены три сотрудника скорой и один мирный житель», — написал он.

Дипломат указал, что город целый день находился под обстрелами и налетами беспилотников ВСУ, в результате атак не выжили четыре мирных жителя.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что атака ВСУ на туристические базы в Запорожской области является методом террористов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Путин ужесточил правила пребывания мигрантов в России. Что изменилось?
    В МИД сообщили о тяжком военном преступлении ВСУ
    На Украине признали массовый побег мобилизованных
    Медведев призвал запретить участникам СВО въезд в ЕС
    Удары США по Ирану в Ормузском проливе достигли предела эффективности
    В Норвегии предрекли неизбежный исход для Европы
    Медведев назвал Драпатого жирным куском говна
    Медведев пошутил над новым премьером Британии
    Пленный из ВСУ рассказал о готовности сослуживца пить мочу из-за нехватки воды
    Вассерман назвал условие завершения СВО
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok