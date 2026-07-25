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14:15, 25 июля 2026 (обновлено: 14:18, 25 июля 2026)Бывший СССР

В МИД отреагировали на атаку ВСУ на турбазы в Запорожской области

Захарова назвала методом террористов атаку ВСУ на турбазы в Запорожской области
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) на туристические базы в Запорожской области является методом террористов. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в беседе с РИА Новости.

«Метод, который используют террористы, — удары по мирному населению», — отметила она.

Об ударах ВСУ дронами по турбазам посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник сообщил 25 июля. По предварительным данным, жертвами атаки стали восемь мирных жителей, в том числе двое детей. Еще 14 человек пострадали, среди них есть трое несовершеннолетних.

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