В МИД отреагировали на атаку ВСУ на турбазы в Запорожской области

Захарова назвала методом террористов атаку ВСУ на турбазы в Запорожской области

Атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) на туристические базы в Запорожской области является методом террористов. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в беседе с РИА Новости.

«Метод, который используют террористы, — удары по мирному населению», — отметила она.

Об ударах ВСУ дронами по турбазам посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник сообщил 25 июля. По предварительным данным, жертвами атаки стали восемь мирных жителей, в том числе двое детей. Еще 14 человек пострадали, среди них есть трое несовершеннолетних.