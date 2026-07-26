dikGazete: Зеленский пошел против Европы, отправив в отставку Федорова

Отставка Михаила Федорова с поста главы Министерства обороны Украины стала началом противостояния между президентом Владимиром Зеленским и Европой. Об этом сообщает турецкое издание dikGazete.

Как утверждается в материале, данное событие вызвало «серьезную встряску» как в Вооруженных силах Украины (ВСУ), так и в государствах Европы. «Поддержав [экс-главкома ВСУ Александра] Сырского и приняв отставку Федорова, он [Зеленский] развязал большую войну с Европой» — говорится в статье.

Федоров рассматривался как альтернатива Зеленскому, пишет dikGazete. Тесно общаясь с разведкой Великобритании и других стран, он совершал террористические акты на территории РФ.

Ранее Зеленский рассказал, что предлагал Федорову несколько должностей при правительстве. Однако тот отказался занимать любые должности, кроме поста министра обороны. Федоров был отправлен в отставку 15 июля. На фоне этого по всей стране начались массовые уличные протесты — митингующие требовали его возвращения на должность.