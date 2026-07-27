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00:27, 27 июля 2026 (обновлено: 00:35, 27 июля 2026)Мир

Россия обратилась к Молдавии с предупреждением

МИД: Россия даст адекватный ответ на любые враждебные инициативы Молдавии
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Россия ответит на все недружественные действия Молдавии. Об этом предупредили в МИД РФ, передают «Известия».

В дипведомстве отметили, что неизвестно, какие инициативы планирует реализовать Кишинев с подачи западных кураторов, но ясно, что они будут направлены на разрыв взаимовыгодных связей с Москвой.

«Также очевидно и то, что все они будут получать адекватный, не обязательно симметричный ответ», — подчеркнули в МИД.

Ранее посла Молдавии в России Лилиана Дария вызвали в МИД РФ для заявления протеста. Как пояснили во внешнеполитическом ведомстве, причиной стал инцидент, в ходе которого молдавские полицейские применяли силу и угрожали задержанием сотрудникам российского посольства.

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