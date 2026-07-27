МИД: Россия даст адекватный ответ на любые враждебные инициативы Молдавии

Россия ответит на все недружественные действия Молдавии. Об этом предупредили в МИД РФ, передают «Известия».

В дипведомстве отметили, что неизвестно, какие инициативы планирует реализовать Кишинев с подачи западных кураторов, но ясно, что они будут направлены на разрыв взаимовыгодных связей с Москвой.

«Также очевидно и то, что все они будут получать адекватный, не обязательно симметричный ответ», — подчеркнули в МИД.

Ранее посла Молдавии в России Лилиана Дария вызвали в МИД РФ для заявления протеста. Как пояснили во внешнеполитическом ведомстве, причиной стал инцидент, в ходе которого молдавские полицейские применяли силу и угрожали задержанием сотрудникам российского посольства.