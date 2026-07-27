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Забота о себе
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01:04, 27 июля 2026Забота о себе

Сексолог предостерегла женщин от романтизации брака с первой школьной любовью

Социолог Хиггинс связала романтизацию ранних и долгих браков с гендерным неравенством
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: fizkes / Shutterstock / Fotodom

Социолог и сексолог Кэтрин Хиггинс призвала женщин не романтизировать отношения пар, которые были вместе еще в школе, затем поженились и остались вместе. О минусах отношений с первой школьной любовью она поговорила с изданием Metro.

По словам сексолога, многие люди принимают продолжительность отношений за знак их качества. Однако Хиггинс считает, что в действительности то, сколько лет люди провели в браке, ничего не говорит об их паре. «Если два человека были вместе с подросткового возраста, это еще не значит, что они счастливы», — отметила она.

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Специалистка связала романтизацию таких ранних и долгих браков с гендерным неравенством. «Мы нечасто слышим похвалу в адрес женщин, которые решают остаться с одним и тем же мужчиной на всю жизнь, но по-прежнему считаем естественным стремление мужчин к сексуальному разнообразию», — добавила Хиггинс.

Ранее сексолог Кортни Бойер заявила, что засосы укрепляют отношения. По ее мнению, таким образом можно вернуть в сексуальную жизнь азарт и веселье.

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