Сексолог предостерегла женщин от романтизации брака с первой школьной любовью

Социолог Хиггинс связала романтизацию ранних и долгих браков с гендерным неравенством

Социолог и сексолог Кэтрин Хиггинс призвала женщин не романтизировать отношения пар, которые были вместе еще в школе, затем поженились и остались вместе. О минусах отношений с первой школьной любовью она поговорила с изданием Metro.

По словам сексолога, многие люди принимают продолжительность отношений за знак их качества. Однако Хиггинс считает, что в действительности то, сколько лет люди провели в браке, ничего не говорит об их паре. «Если два человека были вместе с подросткового возраста, это еще не значит, что они счастливы», — отметила она.

Специалистка связала романтизацию таких ранних и долгих браков с гендерным неравенством. «Мы нечасто слышим похвалу в адрес женщин, которые решают остаться с одним и тем же мужчиной на всю жизнь, но по-прежнему считаем естественным стремление мужчин к сексуальному разнообразию», — добавила Хиггинс.

Ранее сексолог Кортни Бойер заявила, что засосы укрепляют отношения. По ее мнению, таким образом можно вернуть в сексуальную жизнь азарт и веселье.