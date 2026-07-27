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01:30, 27 июля 2026Ценности

Популярная певица снялась голой в новом клипе

Популярная певица Кейси Масгрейвс снялась в откровенном клипе на песню Mexico Honey
Майя Пономаренко
Майя Пономаренко

Кадр: клип Mexico Honey

Американская певица Кейси Масгрейвс снялась обнаженной в новом клипе на песню Mexico Honey. Откровенный ролик появился на ее странице в Instagram (принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

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Популярная 37-летняя исполнительница позировала голой с попугаем в руках. Обнаженные части тела телезвезда прикрывала руками. На некоторых кадрах она также была запечатлена в бикини со змеей на фоне водопада.

В марте 2024 года Кейси Масгрейвс отреагировала на свой конфуз в прямом эфире. Она опубликовала скриншот со съемок выпуска и рассказала, что забыла снять заколку с волос, которую стилисты использовали во время укладки. «Заколка. Я забыла снять заколку», — посетовала знаменитость.

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