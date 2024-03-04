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20:49, 4 марта 2024Ценности

Популярная певица отреагировала на свой конфуз в прямом эфире

Кадр: Saturday Night Live

Американская певица Кейси Масгрейвс отреагировала на конфуз, который произошел с ней в прямом эфире шоу Saturday Night Live. На эту тему она высказалась в X (бывший Twitter).

35-летняя популярная исполнительница опубликовала скриншот со съемок выпуска и рассказала, что забыла снять заколку с волос, которую стилисты использовали во время укладки. «Заколка. Я забыла снять заколку», — посетовала знаменитость, которая вышла на площадку в джинсовом платье с глубоким декольте и демонстрирующим ногу разрезом.

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В то же время поклонники поддержали Масгрейвс в комментариях. «Было ощущение, что так и задумала», «Мне казалось, что заколка и должна была там быть», «Выглядело как часть образа», «Ты просто красотка», — высказывались фанаты в многочисленных ответах.

Ранее американская модель и актриса Джулия Фокс оконфузилась на публике из-за откровенного наряда. Она предстала перед папарацци в черном кожаном платье-фартуке в пол на голое тело, которое случайно обнажило ее грудь.

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      Карина Черных
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