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12:20, 3 марта 2024Ценности

Джулия Фокс оконфузилась на публике из-за откровенного наряда

Фото: Aude Guerrucci / Reuters

Американская модель и актриса Джулия Фокс оконфузилась на публике из-за откровенного наряда. Соответствующий материал публикует Daily Mail.

Известно, что 34-летняя манекенщица посетила показ бельгийского бренда Ann Demeulemeester в рамках Недели моды в Париже. При этом она предстала перед папарацци в черном кожаном платье-фартуке в пол на голое тело, которое случайно обнажило ее грудь.

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В то же время знаменитость примерила плащ длины макси и перчатки из аналогичного материала. Также она повязала повязку на голову, высветлила брови и подчеркнула губы коричневой помадой.

Ранее в марте Джулия Фокс также вышла в свет в пачке и кожаном бюстгальтере. Кроме того, на ней были оголяющая тело укороченная кофта с высокими плечами и прозрачные перчатки.

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      Карина Черных
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