Джулия Фокс вышла в свет в пачке и кожаном бюстгальтере

Американская модель и актриса Джулия Фокс вышла в свет в откровенном виде. Соответствующие снимки приводит издание Page Six.

Фотографы запечатлели 34-летнюю знаменитость на одной из улиц Парижа. На размещенных кадрах она предстала в черной юбке-пачке и кожаном бюстгальтере. Также на ней были оголяющая тело укороченная кофта с высокими плечами, прозрачные перчатки, латексные легинсы и остроносые сапоги.

Звезда взяла с собой небольшую кожаную сумку и повязала на голову платок. Журналисты портала отмечают, что образ Фокс вдохновлен фильмом «Черный лебедь», выпущенным в 2010 году режиссером Дарреном Аронофски.

В феврале Джулия Фокс в оголяющем тело наряде появилась на Неделе моды в Нью-Йорке. Тогда модель посетила показ бренда Laquan Smith, выбрав облегающее черное макси-платье с вырезами по всей длине, открывающими бедра и часть груди.