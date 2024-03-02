Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
12:59, 2 марта 2024Ценности

Джулия Фокс вышла в свет в пачке и кожаном бюстгальтере

Фото: Rachpoot / Bauer-Griffin / GC Images / Getty Images

Американская модель и актриса Джулия Фокс вышла в свет в откровенном виде. Соответствующие снимки приводит издание Page Six.

Фотографы запечатлели 34-летнюю знаменитость на одной из улиц Парижа. На размещенных кадрах она предстала в черной юбке-пачке и кожаном бюстгальтере. Также на ней были оголяющая тело укороченная кофта с высокими плечами, прозрачные перчатки, латексные легинсы и остроносые сапоги.

Звезда взяла с собой небольшую кожаную сумку и повязала на голову платок. Журналисты портала отмечают, что образ Фокс вдохновлен фильмом «Черный лебедь», выпущенным в 2010 году режиссером Дарреном Аронофски.

В феврале Джулия Фокс в оголяющем тело наряде появилась на Неделе моды в Нью-Йорке. Тогда модель посетила показ бренда Laquan Smith, выбрав облегающее черное макси-платье с вырезами по всей длине, открывающими бедра и часть груди.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Винар
      Обсудить
      Последние новости

      Взрывное устройство нашли под днищем автомобиля на въезде в Крым. За рулем был правоохранитель из Херсонской области

      Россияне перестали отказываться от алкоголя

      Российский футболист рассказал о мечте играть в Англии

      Взрыв произошел вблизи здания электроподстанции в российском городе

      Украина третий раз за день атаковала российский регион

      Кадыров спрогнозировал «невероятную» явку на выборах президента России в Чечне

      Власти пообещали восстановить Авдеевку в ближайшем будущем

      В России отреагировали на атаку беспилотника в Санкт-Петербурге

      Россиянина задержали за домогательства спящей 14-летней девочки в поезде

      В Минобороны заявили об улучшении положения на одном направлении СВО

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше