Джулия Фокс в платье с обнажающими тело вырезами появилась на Неделе моды

Американская модель и актриса Джулия Фокс в оголяющем тело наряде появилась на Неделе моды в Нью-Йорке. Материал публикует Daily Mail.

34-летняя манекенщица посетила показ бренда Laquan Smith. При этом для выхода в свет она выбрала облегающее черное макси-платье с вырезами по всей длине изделия, которые в том числе обнажали ее бедра и часть груди.

Кроме того, знаменитость примерила объемную белую шубу до пола и мюли на высоких платформах и каблуках. Также она обесцветила брови и осветлила волосы, придав им лиловый оттенок.

Ранее в феврале российская супермодель Ирина Шейк вышла на подиум в прозрачных брюках из пузырчатой пленки во время Недели моды в Нью-Йорке.