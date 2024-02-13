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11:49, 13 февраля 2024Ценности

Джулия Фокс в платье с обнажающими тело вырезами появилась на Неделе моды

Фото: Gilbert Flores / WWD / Getty Images

Американская модель и актриса Джулия Фокс в оголяющем тело наряде появилась на Неделе моды в Нью-Йорке. Материал публикует Daily Mail.

34-летняя манекенщица посетила показ бренда Laquan Smith. При этом для выхода в свет она выбрала облегающее черное макси-платье с вырезами по всей длине изделия, которые в том числе обнажали ее бедра и часть груди.

Кроме того, знаменитость примерила объемную белую шубу до пола и мюли на высоких платформах и каблуках. Также она обесцветила брови и осветлила волосы, придав им лиловый оттенок.

Ранее в феврале российская супермодель Ирина Шейк вышла на подиум в прозрачных брюках из пузырчатой пленки во время Недели моды в Нью-Йорке.

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      Карина Черных
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