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20:12, 10 февраля 2024Ценности

Ирина Шейк прошлась по подиуму в прозрачных брюках из пузырчатой пленки

Супермодель Ирина Шейк вышла на подиум в прозрачных брюках из пузырчатой пленки

Фото: JP Yim / Getty Images

Российская супермодель Ирина Шейк вышла на подиум в прозрачных брюках из пузырчатой пленки во время Недели моды в Нью-Йорке. Об этом сообщает Daily Mail.

38-летняя знаменитость прошла по подиуму во время показа осенне-зимней коллекции бренда Helmut Lang, прошедшего в рамках нью-йоркской Недели моды. Шейк позировала перед фотографами в прозрачных брюках из пузырчатой пленки в ярких цитрусово-рыжих тонах, водолазке с разрезами на плечах в тех же оттенках и черных ботинках. Дополнили образ модели зачесанные назад волосы и угольно-черный макияж глаз.

Ранее папарацци сняли российскую супермодель Ирину Шейк в образе жены мафиози в Нью-Йокре, США. На полученных кадрах 38-летняя манекенщица прогуливалась по улицам со своей собакой. При этом она надела длинное пальто с тигровым принтом и черное кружевное макси-платье с прозрачными элементами и оборками. Кроме того, Шейк дополнила наряд плотными черными колготками и серыми кроссовками с цветными вставками и уложила волосы в гладкую прическу.

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      Наталья Обрядина
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