Папарацци сняли Ирину Шейк в образе жены мафиози на улице

Папарацци сняли российскую супермодель Ирину Шейк в образе жены мафиози в Нью-Йокре, США. Соответствующий материал публикует Daily Mail.

На полученных кадрах 38-летняя манекенщица прогуливалась по улицам со своей собакой. При этом она надела длинное пальто с тигровым принтом и черное кружевное макси-платье с прозрачными элементами и оборками.

Кроме того, знаменитость дополнила наряд плотными черными колготками и серыми кроссовками с цветными вставками и уложила волосы в гладкую прическу. В то же время в качестве аксессуаров она выбрала солнцезащитные очки, круглые золотистые серьги-подвески и сумку бренда Hermes.

В январе сообщалось, что наряды эстетики Mob wife («жена мафиози») стали новым трендом в 2024 году. Данный стиль вдохновлен образами жен мафиози из фильмов. Последовательницы модного течения носят шубы, платья с анималистическими принтами и массивные золотые украшения.